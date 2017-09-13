هنأ عميد كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان جميع إدارات وعمادات وكليات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 1438هـ / 1439هـ .
ونوه الدكتور الصيخان على حرص الكلية الشديد على مصلحة الطلبة والتأكد من كافة الترتيبات والتجهيزات للعام الدراسي الجديد والوقوف على عملية تسجيل واستكمال جداول طلابها منذ وقت باكراً وذلك لضمان سيرها على أكمل وجه مع بداية العام الدراسي الجديد مؤكدا إهتمام مسؤولين الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتذليل الصعوبات وتسهيل العملية التعليمية والإدارية في الكلية لجميع منتسبيها.
يذكر أن الدكتور فهد الصيخان ومع بداية العام الدراسي وقف على آخر التطورات التي تخص جميع الإستعدادات المتعلقة بالعملية التعليمية وذلك لإيجاد بيئية أكاديمية محفزة للطلاب والطالبات لكي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والنجاح في مسيرتهم الدراسية وقفاً للرؤية التي وضعتها عمادة الكلية لتطوير سير العمل والإرتقاء بالكلية من الناحية الإدارية والاكاديمية خلال الفصل الدراسي الحالي مشيرا الى أن هناك خطط عديدة قادمة سوف ترى النور قريبا ستكون من ضمن انجازات الكلية للعام الحالي.
واختتم حديثه متمنياً التوفيق لجميع ابنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الكلية وأن يكون عام حافل بالنجاح والتوفيق للجميع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج