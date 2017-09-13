ليس أمراً جديداً أن تفتح كيس رقائق البطاطس وتجده مليئاً بالهواء، ولكن في الحقيقة الأمر الجديد، أو الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن تلك الأكياس ليست مليئة بالهواء.
إذ لا تقوم الشركات بملء الأكياس بالهواء الجوي العادي، بل يتم تعبئتها بالنيتروجين؛ ويرجع ذلك إلى ضرورة الحفاظ على طعم المنتج وإطالة عمره.
إذ يعرف النيتروجين بعدم تفاعله مع الجزئيات المحيطة به؛ وبالتالي فإنه سيحافظ على قرمشة البطاطس، ويطيل فترة صلاحيتها.
وكونه عديم الرائحة والمذاق، فهذا يجعله الغاز المثالي لهذه الوظيفة؛ لأنه لن يؤثر على طعم أو رائحة الرقائق، وسيحافظ على نكهتها أطول فترة ممكنة.وفق “تواصل”.
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