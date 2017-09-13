قد لا يعتبر الموز من الفواكه الراقية، مثل التفاح والمانجو، لكنه الأكثر شعبية من الناحية الصحية؛ لاحْتِوَائِه على مجموعة هائلة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.
وإليكم فيما يلي فوائد شراب الموز المخفوق، والتي تجعله يضمن لنا الحفاظ على صحتنا، حَسْبَ ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.
1 – توفير الطاقة اللازمة
بتناول شراب الموز المخفوق تكون قد وفّرت لجسمك طاقة فورية لاحْتِوَائِه على الغلوكوز والفركتوز والسكروز والمالتوز، وهي جميعها مكسبات طبيعية للطاقة.
2 – تحسين عملية الهضم
يحتوي الموز على الألياف التي تساعد في عملية الهضم السليم للمواد الغذائية التي نتناولها، وعليه فإن تناول شراب الموز المخفوق بانتظام يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإِصَابَة بالإمساك.
3 – ضبط مستوى الكوليسترول بالدم
تساعد ألياف البكتين القابلة للذوبان والموجودة في الموز في الحفاظ على مستوى مستقر للكوليسترول بالدم، كما أنها تعمل على تقليل معدلات الكوليسترول السيئ.
4 – الوقاية من السكتة الدماغية
تناول الموز بانتظام يقلل من فرص الإِصَابَة بالسكتة الدماغية؛ وَذَلِكَ لاحْتِوَائِه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، والذي يساعد أَيْضَاً في علاج مشكلة ارْتِفَاع ضغط الدم.
5 – الوقاية من قرحة المعدة
الموز يحفز الخلايا التي تخلق بطانة المعدة. هذا يساعدها في إيجاد غطاء السلامة من أحماض المعدة. الموز أَيْضَاً مُهِمّ للقضاء على البكتيريا المسؤولة عن التسبب في قرحة المعدة.
6 – تحسين القدرات العقلية
تناول شراب الموز المخفوق على الفطور يساعد في تحسين الذاكرة، خَاصَّة لدى الأطفال، فمحتواه العَالِي من البوتاسيوم يعمل على تحسين القدرات العقلية، ويجعل المخ أكثر كفاءة.
7 – تحسين المناعة والجهاز العصبي
احتواؤه على معظم أنواع فيتامين B وفيتامين C، يجعل شراب الموز المخفوق يساعد في رفع مناعة الجسم وتحسين أداء الجهاز العصبي.
8 – تدعيم العظام
لاحْتِوَائِه على سكر طَبِيعِيّ، يساعد شراب الموز المخفوق في تحسين إِنْتَاج البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة الموجودة في القولون. وتعمل هذه البكتيريا على تحسين امتصاص المواد الغذائية مثل الكالسيوم داخل الجسم، وحمايته من الكائنات الدقيقة الضارة والتي تنتشر في الجهاز الهضمي.
9 – تحسين المزاج
يعد الموز مصدراً لحمض التريبتوفان الأميني والمسؤول عن الحالة النفسية للشخص، حيث يُعد ضرورياً لتهدئة الجسم؛ وَلِذَا فالموز يساعد في الحد من الإجهاد والاكتئاب.
10 – المحافظة على صحة الْكُلَى
لاحْتِوَائِه على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، فإن الموز يساعد في الحفاظ على صحة الْكُلَى، كما أن البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تخفيف وطأة الآثار السلبية للملح على الْكُلَى ويجعلها تؤدي وظيفتها بسهولة.
ولإعداد شراب الموز المخفوق المفيد جِدّاً للصحة، يتم مزج ثمرتين من الموز مع 120 ملليلتراً من الحليب وملعقة كبيرة من العسل الأبيض في الخلاط.وفق “تواصل”.
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