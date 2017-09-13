كشفت شركة “آبل” في مؤتمرها السنوي الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) عن جهازها الثوري الجديد كلياً “آيفون 10″، أو “آيفون X” بصيغة الأرقام الرومانية، والمشتمل على مواصفات تُطرح لأول مرة في عالم الهواتف الذكية، مؤكدة أن سعره سيبدأ من 999 دولارا، بسعتي 256 غيغابايت و64 غيغابايت، على أن يصدر 27 أكتوبر.
ويأتي كشف شركة آبل عن جهازها الجديد، في المؤتمر نفسه الذي أعلنت فيه عن جهازها آيفون 8 وآيفون 8 بلس.
وسيكون الهاتف الجديد مقاوماً للماء والغبار كالهواتف السابقة “آيفون 7″ و”آيفون 7 إس” و”آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس”، لكنه سيتميز بشاشة جديدة كلياً أطلقت عليها الشركة اسم “سوبر ريتينا” بحجم 5.8 بوصة بكثافة بكسلات 458ppi، وتدعم شاشته ألوان HDR.
كما سيكون الهاتف الجديد خالياً من زر الشاشة الرئيسية، حيث تغطي الشاشة واجهته الأمامية بالكامل، وتدعم الشاشة كذلك خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد.
ويتيح “آيفون إكس” للمستخدمين الوصول للشاشة الرئيسية وإغلاق التطبيقات من خلال خاصية السحب من الأسفل إلى الأعلى، ويدعم كذلك فتح قفل الهاتف من خلال ميزة التعرف على الوجوه (Face ID) باستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتتوفر على حسّاسات وكاميرات خاصة للتعرف على وجوه المستخدمين.
ويدعم “آيفون إكس” الرموز التعبيرية المتحركة التي يمكن للمستخدمين تحريكها باستخدام ميزة التعرف على الوجوه، كما ستطور آبل مع “سناب شات” تقنيات جديدة للاستفادة من ميزة التعرف على الوجوه في استحداث فلاتر جديدة بالكامل.
وفق “أخبار 24”.
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