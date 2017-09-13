تمنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، كل التوفيق لنادي الهلال خلال مهمته ومنافسته للحصول على بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الحالي، حيث تنتظره مواجهة قوية أمام بيروزي الإيراني في مدينة أبو ظبي الإماراتية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء الإياب في مدينة مسقط العمانية يوم الثلاثاء 17 أكتوبر المقبل.
وكان النادي الأهلي قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد هزيمته أمام بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء احتضنه إستاد محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.
وكان الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة 0/0 أو 1/1 على أقل تقدير، للتأهل إلى دور نصف النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2- 2.
وعقب نهاية لقاء الأهلي وبيروزي، نشر وليد الفراج تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “ما بقى لنا غيرك في الآسيوية اللي يقولون إنها صعبة قوية.. اذهب يا سفيرنا ومثّل بلادك ولك الشرف.. شكرًا لمحاولات البقية.. الهلال سفيرنا الوحيد”.وفق “المواطن”.
وسيواجه بيروزي الإيراني نادي الهلال في الدور نصف النهائي، بعدما صعد الزعيم إلى قبل النهائي عقب فوزه على العين الإماراتي 3- 0 في ربع النهائي.
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