اختير لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، ليكون مديراً للمنتخب السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه اتفق مع ماجد عبدالله الذي قاد الأخضر في مشاركته المونديالية الأولى عام 1994، على تولي القيادة الإدارية للأخضر، مبيناً أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اقترح اسم ماجد على رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت والذي أبدى موافقته.
وأشارت الاتحاد في بيان له أن تركي آل الشيخ وعادل عزت اجتمعا مع ماجد عبدالله أمس (الثلاثاء)، وتم الاتفاق على أن يقود ماجد عبدالله أبرز هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه مديراً له في مشاركته المونديالية الخامسة، مشددين على أن السعودية لابد أن تذهب بكل قوتها إلى روسيا وألا تكون المشاركة من أجل الظهور في المونديال فقط.
وفق “أخبار 24”.
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