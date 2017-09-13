ذكرت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية علقت الترشيح لوظائف التربية البدنية المدرجة ضمن الوظائف التعليمية للنساء البالغ عددها أكثر من 4 آلاف وظيفة، والتي انتهى التقديم عليها قبل يومين.
وأوضحت المصادر أن الوزارة لم ترشح أي متقدمة لعدم توافر الشروط فيهن، ولعدم إجراء أي منهن اختبار قياس (القدرات)، مشيرة بحسب “عكاظ” إلى أن التعيين على وظائف التربية البدنية قد يكون بدءاً من العام الدراسي 1440هـ.
وفي سياق آخر، نفت المصادر صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل حول ترشيح غير سعودية لإحدى الوظائف التعليمية، مبينة أن المرشحة (فدوى أيوب ماشون شين شن) تحمل الجنسية السعودية، وتم ترشيحها من قبل إدارة التعليم بالطائف.
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