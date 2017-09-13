توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء” أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم وتبوك والمدينة المنورة ونجران والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وكذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فترة ما بعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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