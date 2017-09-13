ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور منعت شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد أطراف الحادث للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “عين اليوم” أن الإجراءات الجديدة تمنع “نجم” أيضاً من مباشرة الحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات، وكذلك الحوادث الناتجة في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان.
وأضافت أنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية، من قبل شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث.
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