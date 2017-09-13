علق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، على كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان المريخي، في افتتاح أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية، والتي وصف خلالها إيران بأنها دولة شريفة.
وقال السبهان: “عن أي شرف يتحدثون؟ القتل والإرهاب والطائفية وتدمير الأمم، أصبح في قاموسهم شرف ونصر! هنيئاً لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه”، وأضاف: “ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً، ويأتيك بالأخبار من لم تزود”.
يذكر أن مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان، قد علق على كلمة المندوب القطري واصفاً إياها بالأضحوكة، مشيراً إلى أنه من الغريب وصف إيران بالشريفة بعد تآمرها على دول الخليج العربي.وفق “أخبار 24”.
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