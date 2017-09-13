انطلقت يوم الاثنين الموافق 20 / 12 / 1438 هـ اختبارات التسريع للطلاب الذين ابدوا تفوقاً غير عادي من طلاب الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط بقاعة التدريب لقسم التجهيزات المدرسية والذي سيستمر إلى يوم الأربعاء ، ويأتي نظام التسريع الذي أقرته وزارة التعليم لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب واعطاء فرصة للتقدم في السلم التعليمي لمن لديهم استعدادات وقدرات للتعليم والاستيعاب تفوق أقرانهم ..
وقد قام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لجنة التسريع للاطلاع على سير أعمال اللجنة والالتقاء بالطلاب المرشحين للتسريع..
وكان في استقبالهم رئيس قسم الموهوبين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن السيف ومشرفي قسم الموهوبين الأستاذ ناصر العنقري والأستاذ فهد العنزي ومنسق البرنامج الأستاذ عبدالله مدخلي ، وقد أبدى الطلاب المرشحين سعادتهم بانضمامهم لهذا البرنامج متمنيين أن يوفقوا في تسريعهم ليحققوا من خلال هذا البرنامج طموحهم في إنهاء مراحل التعليم العام مبكراً استثماراً لكفاءتهم وقدراتهم خدمة لدينهم ووطنهم .
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