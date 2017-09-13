احتفاء من وزارة التعليم بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله ، وترسيخا للاعتزاز بالدين ، والولاء للملك ، والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، وانطلاقاً من رؤية المملكة (2030) المتضمنة تعميق الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة ، وحيث يوافق اليوم اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة هذا العام يوم السبت الأول من برج الميزان 23 سبتمبر 2017م الموافق 3 / 1 / 1439 هـ .
فقد اعتمد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار خطة تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار ( رؤية وطن ) في جميع مدارس تعليم الخرج وفق الإطار العام المرفق مع مراعاة الآتي :
تنفيذ فعاليات الاحتفاء في المدرسة بدءاً من يوم الأحد 26 / 12 / 1438 هـ حتى يوم الخميس 1 / 1 / 1439 هـ وسيتم متابعة تنفيذ الفعاليات والاحتفاء من قبل قيادات الإدارة وجميع المشرفين والمشرفات ، ورفع التقرير الختامي لفعاليات وبرامج اليوم الوطني حسب المرفق ، وأفضل المشاركات على البريد الإلكتروني للنشاط الطلابي :
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