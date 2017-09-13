تم صباح اليوم الإثنين الموافق 20/ 12/ 1438هـ زيارة المساعد للشؤون التعليمية بنات لمركز الموهوبات للاطمئنان على سير اختبارات نظام التسريع للعام الدراسي 1437/ 1438هـ ، حيت تم تفقد قاعة الاختبار برفقة رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة هدى الرشيدي ومنسقة النظام مديرة تطوير مهارات التربويات الدكتورة سارة الحقباني . في ختام الزيارة قدمت المساعدة شكرها للجان الاختبارات على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لطالباتنا الموهوبات متمنية لهن التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن ..
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المساعد للشؤون التعليمية بنات الأستاذة سماح الذيبان تتفقد سير اختبارات التسريع في مركز الموهوبات في محافظة الخرج
المساعد للشؤون التعليمية بنات الأستاذة سماح الذيبان تتفقد سير اختبارات التسريع في مركز الموهوبات في محافظة الخرج
الخرج اليوم - محمود سليمان:
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