جامع الشيخ “ناصر العبيد” بـ #الخرج يشرع في إقامة حلقاته
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
يبدأ جامع الشيخ “ناصر العبيد” في محافظة الخرج بحي العالية في إقامة حلقات متنوعة، ويدعو القائمين على تلك الحلقات الراغبين في التسجيل بها بالإسراع في ملئ إستمارة التسجيل بها و ذلك بطريقة إلكترونية من خلال الرابط هنــــــــــــــا.
ولسهولة الوصول إلى موقع الجامع إليكم رابط موقعة على خرائط جوجل من هنــــــــــــــــــا.
ولمزيد من المعلومات و الاستفسارات يرجى التواصل على الجوال التالي 0565110546
لا يوجد وسوم
0
336
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884947491.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج