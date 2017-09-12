خسر الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي السعودي مساء اليوم (الثلاثاء) مباراته أمام ضيفه الإيراني برسبوليس بنتيجة 3 أهداف لهدف، ليخرج بذلك من بطولة دوري أبطال آسيا.
وفاجأ الفريق الإيراني مضيفه الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرض محايدة في الإمارات بهدف في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُطرد لاعبه علي عليبور في الدقيقة 12، ليستغل الأهلي حالة الطرد ويعادل النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق صالح العمري، إلا أن الفريق الإيراني نجح في إحراز الهدفين الثاني والثالث عن طريق ضربتي جزاء في الدقيقتين 83 ثم 90.
وبذلك يخرج النادي الأهلي بشكل مفاجئ من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم نجاحه في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بنتيجة التعادل بهدفين لهدفين في أرض الفريق الإيراني.
وفق “أخبار 24”.
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