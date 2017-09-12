أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم للنساء حتى 18 سبتمبر الجاري، على برنامج (قادة المستقبل) المنتهي بالتوظيف في قطاعات الهيئة، للعمل في وظائف متنوعة تخصصية وإدارية.
وخصصت الهيئة هذه الدفعة الثانية لعام 2017 بشكل كامل للنساء، لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتساوي الفرص لأبناء الوطن، حيث سيقبل البرنامج 20 متدربة من حملة البكالوريوس والماجستير المتميزات في المجالات التخصصية والإدارية للعمل بقطاعات الهيئة.
وأوضح مساعد الرئيس للخدمات المركزية نعيم الشبانه، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمة أن تكون سعودية، حديثة التخرج، لا تزيد على 24 عاماً لحاملات البكالوريوس و26 عاماً للماجستير، وأن تعادل المؤهل من وزارة التعليم إذا كان من خارج المملكة، وألا يقل التقدير العام عن جيد جداً، مع الحصول على شهادة اللغة الانجليزية “تويفل” أو “ايلتس”، واجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، واجتياز فترة البرنامج عام كامل بنجاح .
وأضاف أن التخصصات المطلوبة هي علوم الطيران، سلامة طيران، هندسة صناعية، إدارة عامة، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية، إحصاء، حاسب آلي، هندسة حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أنظمة معلومات، نظم معلومات محاسبية، الاقتصاد، قانون، إدارة أعمال، علاقات عامة، محاسبة، إدارة مالية، علوم مالية ومصرفية، تمويل، نظم معلومات حاسوبية.
وأشار إلى أن المتدربة ستحصل على مكافأة شهرية مجزية خلال فترة البرنامج لمدة عام وتدريب في الجانبين النظري والعلمي، كما سيتضمن البرنامج تدريبا وتأهيلا داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى تأمين طبي للمتدربة وأسرتها، كما ستسجل فترة التدريب في نظام التأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
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