رد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان على ما قاله مندوب دولة قطر خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع ووصف فيها دولة إيران بالدولة الشريفة.
ووصف قطان تصريحات المندوب القطري بالأضحوكة، متابعاً بأنه من الغريب أن توصف إيران بالدولة الشريفة بعد تآمرها على دول الخليج العربي، وتورطها في بناء شبكات جاسوسية في الكويت والبحرين، وانتهاكها للأعراف الدبلوماسية بحرق عدد من السفارات من بينها سفارة المملكة.
وأضاف قطان أن ما قاله المندوب القطري ينطلق من المنهج الذي دأبت عليه دولة قطر، مؤكداً أن المملكة قادرة على التصدي لكل من يتعرض لها، وختم حديثه بقوله: “هنيئاً لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك”.
وفق “أخبار 24”.
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