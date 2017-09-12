رفضت لجنة استئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من قبل رئيس نادي الشباب عبد الله القريني بشأن إيقافه لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال.
وجاء رفض اللجنة استئناف القريني من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة الانضباط أغسطس الماضي، وبحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم تمت مصادرة رسوم الاستئناف لصالح الصندوق.
ويستند مركز التحكيم الرياضي في قبول الاستئناف على المادتين 82 و136 من لائحة الانضباط والمادة 55/4 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي.وفق “أخبار 24”.
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