ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمة إشعار المستخدم عند إجراء المكالمات الصادرة خارج الشبكة.
وأوضحت هيئة الاتصالات أن الهدف من ذلك هو مساعدة المستخدم على التمييز بين المكالمات المحتسبة الصادرة داخل أو خارج الشبكة، وليكون على علمٍ مسبق باحتمالية زيادة التعرفة المطبقة على مكالمته الصوتية عند اجراء الاتصال.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتطبيق هذه الميزة خلال مدة أقصاها 15 محرم القادم، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية حال رغب المستخدم بتفعيلها .
وأكدت أن القرار يأتي امتداداً لقرارات عديدة تم إصدارها مؤخراً لتعزيز الشفافية والوضوح وحماية المستخدم في قطاع الاتصالات.وفق “أخبار 24”.
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