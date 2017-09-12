كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الفوزان، عن محاولة الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد استقطابه قبل 20 عاما مقابل المال لكنه رفض.
وقال الفوزان في تغريدة له على حسابه: “الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت سمو الشيخة موزة استقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما فاعتذرت من سموها، واخترت وطني رغم سيلان لعابي”.
وأكد الفوزان أنه ظل صامتا طيلة تلك الفترة عن البوح بتلك الرواية، لحفظ الجيرة، لافتا إلى أنه خشي لو أفصح عن هذا الكلام وقتها لقيل إنه “يبحث عن مكانة”.وفق “أخبار 24”.
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