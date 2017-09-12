بادر مواطن قتل شقيقه بمحافظة يدمة في منطقة نجران بتسليم نفسه للجهات الأمنية، أمس الإثنين، وذلك بعد نحو 10 أيام من ارتكابه جريمته.
وكان مواطن (40 عاماً)، أقدم على قتل شقيقه الأكبر (47 عاماً) ويعمل عضواً في المجلس البلدي بمحافظة يدمة، بإطلاق النار عليه في يوم عرفة، من سلاح ناري بسبب خلافات سابقة بينهما.
وقال المتحدث الرسمي بشرطة نجران الرائد عبد الله العشوي، إنه بعد تضييق الخناق على الجاني الذي قام بقتل شقيقه الأكبر في محافظة يدمه، قام بتسلم نفسه صباح أمس الإثنين لشرطة محافظة يدمه”، مشيراً إلى أن الجاني تم إيداعه التوقيف، حتى استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويله للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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