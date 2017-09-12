كشفت إحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة نظرت خلال عام 2016 نحو 4221 شكوى مقدمة من عملاء ضد شركات ومكاتب استقدام، يتعلق 55% منها بتأخر استقدام العمالة.
وبينت الإحصائية، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن متوسط القضايا التي تنظرها الوزارة يومياً، التي تتعلق بشكاوى ضد مكاتب وشركات استخدام، يصل إلى 12 قضية يومياً، مشيرةً إلى أن منطقة الرياض جاءت على رأس القائمة من حيث عدد القضايا المنظورة، حيث استحوذت على نسبة 25% من جملة القضايا، تليها منطقة مكة المكرمة.
وأضافت الإحصائية، أن الوزارة نظرت خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2016 نحو 174 شكوى مقدمة من عملاء ضد مكاتب وشركات استقدام، وأن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت نحو 661 زيارة شملت مكاتب وشركات الاستقدام، للتأكد من التزامها بالتعليمات والضوابط المتعلقة بالاستقدام وتقديم خدمات العمالة.
ولفتت الوزارة في إحصائيتها إلى أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة على موقع “مساند” بلغ 605 مكاتب وشركة، فيما بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع نحو 61411 عاملاً وعاملة، في حين تجاوز عدد السير الذاتية المرفوعة على الموقع الـ40 ألف سيرة.
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