أوضحت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، أنها تتابع الشكوى المقدمة من منظمة “سعوديون في أمريكا”، التي تتهم الوزارة بعدم التنسيق مع الطلاب لعملية إجلائهم بعد إعصار “إيرما”.
وأكد وكيل الوزارة للبعثات جاسر الحربش، وفقاً لـ”الوطن”، أن الوكالة استلمت الشكوى من المنظمة، وستحقق في أي قصور من الملحقية بها الشأن، مشيداً بالجهود الشخصية للطلاب خلال الإعصار.
وكانت منظمة “سعوديون في أمريكا” تقدمت بشكوى لوكالة وزارة التعليم، تفيد أن الملحقية لم تنسق مع الطلاب المبتعثين بشأن عملية إجلائهم أثناء إعصار “إيرما”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج