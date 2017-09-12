في ظل سعي مجمعات التعاون الطبية لإستحداث وتطوير التقنيات التي تواكب تطلعات ورغبات أهالي المحافظة بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية , قامت مجمعات التعاون الطبية بالتعاقد مع شركة ATS لتطوير المنظومة لديهم , فبعد أن قامت بتوفير الملف الإلكتروني كخطوة أولى لمراجعيها كأول مركز يقدم الخدمة الطبية بنظام الملف الإلكتروني في المحافظة تسعى الآن الى إتاحة المزيد من التعاملات الإلكترونية للإستفادة التقنية في تسهيل ومتابعة مراجعي التعاون وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات تتقدم بها مجمعات التعاون الطبية لتطوير المنظومة الصحية لديه حيث ستعلن قريباً عن الخدمات المستفادة من هذا التعاقد لتسهيل الإجراءات بينها وبين عملائها
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كأول المراكز … مجمعات التعاون الطبية بـ #الخرج توقع مع شركة ATS لتقديم الملف الإلكتروني
كأول المراكز … مجمعات التعاون الطبية بـ #الخرج توقع مع شركة ATS لتقديم الملف الإلكتروني
الخرج اليوم - سعود الضحوك :-
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