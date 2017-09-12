وقّع معالي مدير جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز بالخرج الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد بمكتبه بمقر الجامعة اليوم، عقد مشروع نقل طالبات كليات الجامعة والكليات التابعة لفروع الجامعة بمبلغ إجمالي بلغ خمسين مليون ريال ولمدة ثلاث سنوات، ويخدم 4200 طالبة.
وأكد معاليه أن هذا المشروع يأتي متزامنًا مع توقيع عدة عقود تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات ورفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات لبناتنا الطالبات في ظل النقلة النوعية والدعم السخي الذي تحظى به جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
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