استضاف مشتل الخرج ضمن برنامج لقاء النجوم 2، الاعلامي والمنشد عبدالمجيد الفوزان نجم قناة المجد وبداية ، صاحب ذلك حضور كثيف لجماهيره في محافظة الخرج وخارجها .
البرنامج الذي بدأ مبكراً بتكريم أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الايتام (انسان) ، بمشاركة عدد من مدارس وروضات الخرج الأهلية يتقدمهم مدير التعليم الأهلي والأجنبي فهد بن عبدالعزيز الداعج ، قدموا من خلاله المنح الدراسية لابناء انسان بحضور رئيس البحث والتحريات سامي المطيري ومدير مكتب هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين القحطاني .
بعد ذلك استقبل المسرح النجم #مجيد_الفوزان الذي استقبل التصفيق الحار من الحضور ، ثم بدأ بنثر ابداعه بعدد من الاناشيد التي اشتهر فيها مثل : (عيد يالعايدينا ، غيمة ، شلونك) .
شارك باللقاء عدد من المبدعين والمبدعات الشكيليات والخطاطين وكذلك الاسر المنتجة وغيرها من الاركان التي نالت استحسان الحضور .
الجدير بالذكر بأن فريق نحن لكم التطوعي نظم الفعاليه والإشراف على البرنامج الذي استمر ليوم واحد .
شارك بالعرض الفرقة الاستعراضية روفال وفرقة كوادر الفن بقيادة المبدعين عبدالمجيد الدوسري ومحمدالمحسن ، استمتع من خلالها الاطفال والحضور ، ختمت بتكريم النجم الفوزان وكل المشاركين .
تواجدت الخرج اليوم ورصدت عبر سناب شات وقناة اليوتيوب الاحتفال .
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