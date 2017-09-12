صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت في عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش”، من خلال متابعتها التهديدات التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.
وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذ العمل الإرهابي، وهما: (أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد) قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتم تحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، وبينت التحقيقات أنهما من الجنسية اليمنية واسميهما يختلف عما هو مدون بإثبات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.
وبين أنه تم القبض أيضاً على شخصين سعوديي الجنسية يجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما وما كانا سيقدمان على ارتكابه، لافتاً إلى أن مصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.
وأضاف المصدر أنه خلال العملية الأمنية تم ضبط حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما 7 كيلو جرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء، كما تم ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للإرهابيين للتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وكيفية استخدامها.
وأكد أن التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإهابي، وسوف يعلن عما يستجد في حينه.
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