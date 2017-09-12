عرض وزير الخارجية عادل الجبير لنظيره الياباني تارو كونو على هامش المباحثات التي تمت بينهما أمس (الإثنين)، نموذجاً للإسطرلاب الإسلامي الذي أبهر الوزير الياباني وأبدى إعجابه به.
وخلال عرض الجبير الاسطرلاب للوزير الياباني قال الأخير إنه يشبه “الآيفون”، ليرد الجبير مازحاً: “نعم، هو الجد الأكبر للآيفون”.
والإسطرلاب هو آلة فلكية قديمة كانت تسمى ذات الصفائح، وكان يستخدم قديماً كحواسيب فلكية في وقته، لحل المسائل المتعلقة بأماكن الأجرام السماوية كالشمس والنجوم والوقت أيضاً، وكان ساعة جيب لعلماء الفلك في القرون الوسطى.
وفق “أخبار 24”.
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