ألقت السلطات المصرية، القبض على فتاة تعمل خادمة بفيلا خاصة بأسرة سعودية تقيم في مصر، بعد محاولة الخادمة بيع مشغولات ذهبية بثمن بخس بأحد محلات الذهب، واتخذت السلطات المصرية الإجراءات النظامية بحق الفتاة، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.
وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الذهب، تبين استقلال الفتاة لسيارة أجرة، تمكنت الشرطة من التوصل لقائدها الذي أرشد عن مكان توصيله للمتهمة التي تبلغ من العمر 19 عامًا.
واعترفت الفتاة بسرقة مخدومتها التي تبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك بعدما واجهتها الشرطة بالأدلة.
وتحفظت الشرطة على المتهمة والمضبوطات التي بلغت قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه مصري، وهي عبارة عن 9 خواتم، منها 8 خواتم ذهب أبيض ألماس، وخاتم ذهب أصفر، وحلق سولتير، و2 سلسلة ذهب دبلة ذهب أبيض، ومبلغ مالي قدره 9150 جنيهاً مصرياً نظير قيامها بتبديل عملات أجنبية استولت عليها عبارة عن 1100 ريال سعودي و200 يورو و300 دولار أمريكي. وفق “أخبار 24”.
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