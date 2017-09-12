علق كل من الشيخ محمد العريفي والشيخ عائض القرني والشيخ عادل الكلباني على إعلان الجهات المسؤولة إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” خُطط لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، والقبض على أشخاص بعد رصد أنشطة استخباراتية لهم لصالح جهات خارجية.
وقال الدكتور محمد العريفي تعليقاً على ذلك من خلال تغريدة على “تويتر”: “اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا، واحفظنا من كل سوء وبليّة، ووفق ولاة أمرنا لكل خير”.
فيما علق الدكتور عائض القرني بالقول: “اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه”.
من جهته قال الشيخ عادل الكلباني معلقاً على الخبر: “اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره”، مضيفاً أنه “ستظل هذه المملكة العربية السعودية رمزاً لهذا الدين، ومأرزا للإيمان، بعون الله وحفظه، ويقظة رجالها”. وفق “أخبار 24”.
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