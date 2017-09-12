كشفت شرطة القويعية غموض وملابسات حادث اختفاء مواطن خمسيني يعمل في سجن القويعية، والذي فقد أول أمس (السبت)، وعثر عليه أمس (الإثنين) مقتولاً داخل إحدى الاستراحات بعد ضربه على رأسه بمطرقة.
وكان أقرباء المواطن قد أبلغوا عن تغيبه لتقوم الجهات الأمنية بالبحث والتحري عنه ونشرت صورته وصورة سيارته، وبعد 24 ساعة عثرت على السيارة مركونة على الطريق العام، وبتتبع الآثار حولها والاستعانة بقاص أثر، تبين وجود آثار لـ3 أشخاص تم تتبعها حتى الوصول لاستراحة قريبة من موقع السيارة.
وبعد ساعات من البحث والتحري داخل الاستراحة عثر على جثة ملقاة داخل بركة مياه، وتبين أنها تعود للمواطن المفقود وظهر أنه تعرض لضربة قوية على رأسه. وفق “أخبار 24”.
وقامت شرطة القويعية بالتحقيق مع عامل الاستراحة الذي اعترف أنه استعان بولده ووافد آخر من جنسيتهما، وقتلوا المواطن بضربه على رأسه بمطرقة وقاموا بإخفاء جثته في بركة المياه، ثم قادوا سيارته وأوقفوها بالطريق العام لإبعاد التهمة عنهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع الجناة.
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