استبعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 700 ألف منشأة ومؤسسة من برنامج “نطاقات” بنهاية عام 2016، وذلك بسبب إخلالها بشروط توظيف المواطنين.
وكشفت الوزارة في تقرير لها أن عدد المنشآت المستبعدة بنهاية العام الماضي بلغ 739601 منشأة، في مناطق: (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير وحائل وتبوك والباحة والجوف وجازان ونجران والحدود الشمالية).
وأوضح تقرير الوزارة أن الرياض احتوت على العدد الأكبر من المنشآت التي تم استبعادها بـ 160389 منشأة، تلتها مكة المكرمة بـ104968 منشأة، ثم المدينة المنورة بـ 49021، فيما كانت نجران أقل المناطق المذكورة باستبعاد 25535 منشأة. وفق “أخبار 24”.
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