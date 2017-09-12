أكد ريكاردو قوميز المدير الفني للنصر جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.
وقال قوميز في تصريحات إعلامية، الاثنين، إن فريقه عمل بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية من أجل الاستعداد بشكل قوي لمواجهة الأهلي.
وشدد مدرب النصر على صعوبة مواجهة الأهلي لافتاً إلى أن الجزئيات الصغيرة هي ما تحسم المباريات الكبيرة.
وأعرب قوميز عن سعادته بعدم حاجة اللاعب برونو أوفيني للتدخل الجراحي، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين قادرون على تعويض غيابه. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج