قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت خطة تهدف لتوفير نحو 2 مليون فرصة عمل للسعوديين والسعوديات، وذلك في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردت صحيفة “المدينة” أن الخطة الاستراتيجية هذه تشمل قطاعات بيع وصيانة الجوالات التي تم توظيف 8 آلاف سعودي وسعودية فيها، وقطاع السياحة الذي سيوفر نحو 33 ألف وظيفة بنهاية 2018، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي من المتوقع أن يوفر نحو 93 ألف وظيفة بنهاية 2020.
كما تشمل نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية، الذي سيوفر 20 ألف وظيفة، بالإضافة إلى قطاع تأجير السيارات والذي سيوفر نحو 5 آلاف وظيفة، والمولات التي ستوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.
وتشمل القطاعات أيضًا نشاط العربات المتنقلة الذي سيقدم نحو 6 آلاف فرصة عمل، إلى جانب التوطين القطاعي الذي يجري العمل فيه حاليًا على إطلاق مشاريع تشاركية مع الجهات المشرفة على القطاعات لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع؛ حيث من المتوقع توفير مليون ونصف المليون فرصة عمل في قطاعات التجزئة المختلفة.
وتضم الخطة أيضًا التوطين في منطقة المدينة المنورة؛ حيث سيتم البدء في توطين الوظائف بالأنشطة والمحلات التجارية في المنطقة المركزية بنسبة 20% كمرحلة أولى، وتوطين الوظائف بالمراكز التجارية الكبيرة بنسبة لا تقل عن 40% كمرحلة أولى، إلى جانب تأنيث المحلات العاملة بالمراكز التجارية والمتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
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