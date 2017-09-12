حقق نادي الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه العين الإماراتي، بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ليحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تجاوزه دور الثمانية في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وغاب عن المباراة عددٌ من لاعبي الهلال بسبب الإيقاف، وهم الثلاثي: سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالله الحافظ، فيما غاب للإصابة محمد البريك وياسر القحطاني.
وعقب نهاية مباراة الهلال والعين الإماراتيعلق اللاعبين الغائبين:
حيث قال لاعب خط الوسط سلمان الفرج: “الحمد لله.. ألف مبروك جماهير الزعيم.. ألف مبروك الفوز والتأهل.. مبروك زملائي اللاعبين المستوى الرائع”.
وغرد الظهير الأيمن محمد البريك: “مبروك لجماهير نادي القرن فوز وتأهل ومستوى مميز من إخواني اللاعبين”،
فيما كتب المهاجم ياسر القحطاني: “الحمد لله.. مبروك للأمة الهلالية.. هارد لك للعيناوية.. مستوى ونتيجة.. كنتوا وكنا في الموعد.. مبرووووووك”.
وقال المدافع عبدالله الحافظ: “مبروك يا زعماء القارة الحمد لله، خطوتين متبقية للكأس مع توفيق الله ثم من هم في الصورة المرفقة لن يقف أحد في طريقنا إن شاء الله”. وفق “المواطن”.
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