قدم مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز لجماهير الهلال التي لبت دعوته وحضرت إلى مدرجات استناد الملك فهد الدولي شكره لها وقال: “نشكر جماهيرنا التي حضرت اليوم لدعمنا في المباراة، وقد لعبنا بإصرار كبير وبتركيز عال لحصد النقاط وهذا نتاج عملنا طوال الايام الماضية، قلتها سابقا ان الهلال يملك شخصية الفريق البطولة وبامكانه الانتصار على الظروف والغيابات الفريق التي قد تحدث، وما حدث اليوم كان تأكيدا لذلك”.
وأضاف: “لم نلعب امام فريق عادي، فالعين كان فريقا قويا يلعب بضغط عالي وهجوم متقدم وصنع العديد من الفرص لذلك لا غرابة ان يشكل علينا خطورة في أي وقت من أوقات المباراة، لكن كل ما طلبته من لاعبي الهلال عدم التسرع” . وفق “الرياض”.
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