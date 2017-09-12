أكد المعلق الإماراتي فارس عوض، استحقاق نادي الهلال للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في إياب دور الثمانية على العين الإماراتي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مشيرًا إلى أن العين ظهر بهذه الصورة الهزيلة بسبب عدم قيامه بتعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي.
وعقب نهاية اللقاء، قال فارس عوض بعد هزيمة الفريق الإماراتي بثلاثية: “العين خسر آسيا في الميركاتو.. علامة استفهام كبيرة على الأجانب.. الإدارة تتحمل هذا الخروج وهذه الصورة الهزيلة هارد لك لجماهير البنفسج”.
وأضاف: “فوز كبير وتأهل مستحق لفريق لن يهدأ أبدًا حتى يعود للبطولة الآسيوية.. مبروك لكل جماهير الهلال الوصول لدور الـ4 في دوري أبطال آسيا”.
هذا وافتتح أهداف الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 42 من كرة رأسية، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 من تسديدة قوية، وجاء هدف إدواردو الثالث في الدقيقة 74 من انفراد بحارس العين، وضعها إدواردو في الشباك ليحقق الهاتريك في اللقاء. وفق “المواطن”.
وكان الهلال يحتاج إلى الفوز على العين الإماراتي بأي نتيجة لضمان العبور إلى نصف النهائي، بعد أن عاد بنتيجة التعادل السلبي من الإمارات في مباراة الذهاب.
وسيقابل الهلال في نصف النهائي الفائز من لقاء الغد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين الأهلي وبرسبوليس الإيراني، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2.
ويأمل عشاق نادي الهلال في المضي قدمًا نحو البطولة الأهم والأكبر في القارة الآسيوية، لاسيما وأن لقب المسابقة استعصى على الكتيبة الزرقاء خلال السنوات الماضية.
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