فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الرياض، على ضيفه “العين” الإماراتي بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأنهى فريق الهلال الشوط الأول بهدفين، أحرزهما محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقتين 42 و45 على التوالي، في شوط سيطر عليه لاعبو العين.
وفي الشوط الثاني، اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة، مشكلاً خطورة كبيرة على مرمى العين ليعود كارلوس إدواردو ويحرز الهدف الثالث له وللهلال “هاتريك” في الدقيقة 74.
يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في الإمارات العربية المتحدة انتهت بالتعادل السلبي، قبل التوقف الدولي الذي شهد تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم 2018 بشكل رسمي وخروج نظيره الإماراتي.
وفق “أخبار 24”.
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