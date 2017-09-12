أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 4526 متقدمة ممن تم ترشيحهن مبدئياً بعد مطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب الوزارة للوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02/ 12/ 1438هـ ، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس الموافق 23/ 12/ 1438هـ من الساعة 8 ص حتى 5 مساء.
وطلبت الوزارة من المرشحات اصطحاب أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.
أما بالنسبة للحاصلات على المؤهلات الخارجية فيتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل, وعلى الحاصلات على الدبلوم التربوي إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، فيما طلبت من الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
ونبّهت الخدمة المدنية المتقدمات على ضرورة استيفاء أصول المستندات المطلوبة ومراجعتها، لأنه في حال عدم حدوث ذلك خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات، كما سيُعتبر ذلك عدولا عن رغبتها في التوظيف، مؤكدةً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتبقية هي 160 وظيفة تربية بدنية للمرحلة الابتدائية في جميع المناطق التعليمية, و30 وظيفة لم تكن ضمن رغبات المتقدمات ممن لم يرشحن.
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