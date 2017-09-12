عاقبت المحكمة الجزائية بالرياض مواطناً بالسجن لمدة 7 أيام فقط بعدما قام بالتشهير والقذف بحق مواطنة بالمدينة المنورة، ونشر صورا لهويتها الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان زوج المجني عليها قد تقدم ببلاغ لشرطة منطقة الرياض يفيد بقيام شخص بالتشهير بزوجته ونشر صورة هويتها الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الألفاظ التي أطلقها عليها، وذلك إثر خلاف مع والدها في استقدام العمالة.
وأوضح الزوج، وفقا لـ”سبق”، أن الجلسة الثانية من المحاكمة عاقبت الجاني بالسجن 7 أيام، من توقيفه، وهي المدة التي سُجن فيها أثناء إحالته للنيابة العامة.
وأضاف أنه تقدم بلائحة اعتراض على الحكم لكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على السجن الذي لا يقل عن 6 أشهر فضلاً عن الغرامة التي ينص عليها هذا النظام، مطالبا وزير العدل بإنصاف زوجته التي تعرضت لأضرار مادية ونفسية جراء هذا التشهير.
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