هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، مقدما مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على العين بثلاثية نظيفة.
جاء ذلك في بيان رسمي للهيئة صدر، مساء اليوم الاثنين، مؤكداً أن ذلك سيكون نهج الهيئة العامة للرياضة تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز له بكافة الألعاب والمشاركات.
وتمنى آل الشيخ، التوفيق للنادي الأهلي في مباراته غدا الثلاثاء أمام بيروزي الإيراني، متمنيا لفريقي الهلال والأهلي استكمال مشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية. وفق “أخبار 24”.
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