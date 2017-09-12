أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الاثنين، بنجاح الدولة المبهر في موسم حج هذا العام، الذي لعب فيه المجتمع السعودي دورًا كبيرًا من خلال كرم أخلاقه وإقدامه على خدمة الحجاج.
كما نوه إلى الدور الإيجابي للإعلام الذي تعامل مع الحدث بصدق وإخلاص في إبراز الجهود المبذولة وتسليط الضوء على القصص الإنسانية التي انبعثت من المواقف التي جمعت رجال الأمن مع ضيوف الرحمن.
واعتبر أمير منطقة نجران أن إنكار جهود المملكة وقياداتها في خدمة الإسلام؛ ما هو إلا ضغينة عند من في قلوبهم مرض من أصحاب الآيديولوجيات المنحرفة.
من جهته، وصف رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بأنها “صعبة التخيل”.
كما أكد شيخ شمل قبائل المكارمة علي بن حاسن المكرمي، خلال تهنئته القيادة الرشيدة والوطن بنجاح الحج، أن ما شهده الموسم من تنظيم وإدارة أمر أذهل كل المتابعين، من داخل المملكة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري، بالجهود الإنسانية الاستثنائية لرجال الأمن.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة نجران عددًا من مشايخ العلم ورؤساء المحاكم والمسؤولين بمكتبه بديوان الإمارة اليوم.
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