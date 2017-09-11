استقبل مطار الملك عبدالله الدولي بجازان أول رحلة تجريبية لطائرة تابعة لشركة “أديل” للطيران الاقتصادي، والتي دخلت حديثاً للعمل بالمملكة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول الطائرة للمطار وهي من طراز “إيرباص 320”.
وكان مطار الملك عبد العزيز بجدة شهد نهاية أغسطس الماضي حفل إطلاق الشركة التي تستعد لبدء أولى رحلاتها في 23 سبتمبر المقبل تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة.
يُذكر أن المدير العام للخطوط السعودية، المهندس صالح الجاسر كان قد أعلن تأسيس شركة أديل للطيران الاقتصادي، وهي شركة تتبع لـ”الخطوط السعودية”.
وفق “أخبار 24”.
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