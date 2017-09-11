شددت إدارة تعليم منطقة الرياض على عدم بيع المقاصف المدرسية للحلويات، والشوكولاتة السادة، و”الشيبس”، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، وعدد من الأغذية والمشروبات الأخرى.
وأكدت الإدارة ضرورة التزام المقاصف المدرسية بالاشتراطات التي أقرتها الوزارة في هذا الخصوص، التي تمنع إلى جانب ذلك بيع اللحوم والكبدة، والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%.
وأوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني أن الأغذية المسموح ببيعها تشمل الحليب السائل المعبَّأ آلياً، والفواكه الطازجة، وفطائر الجبنة واللبنة، والبيض، والعسل وغيرها، إلى جانب العصائر الطبيعية، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن الإدارة أصدرت تعاميم بضرورة تشكيل لجان للمقاصف المدرسية، للتأكد من صيانة الثلاجات، والمكيفات داخل المقاصف، وتوفر الوجبات والعصائر المصرح بها، وأن تكون كافية للطلاب، إلى جانب مراقبة الأسعار بحيث تكون مطابقة لأسعار السوق، والتأكد من فتح المقاصف طوال اليوم الدراسي.
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