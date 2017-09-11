طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بافتتاح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بتنظيم الفتوى.
ودعا المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1436/ 1437هـ، بإشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية.
من جهة أخرى، قال عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح إن الصندوق العقاري أصبح شريكاً مع البنوك التجارية في وضع العراقيل أمام المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وتساءلت الدكتورة جواهر العنزي خلال مخاطبة المجلس للتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام 36-1437هـ عن المبالغ التي تم تخصيصها لدعم القروض التي يقدمها الصندوق، مطالبة بعقد مقارنة بين ما قدمه الصندوق من قروض في السنوات السابقة والحالية.
وقال العضو الأمير خالد آل سعود إن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني، فيما طالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض الصندوق.
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