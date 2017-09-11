تنتهي عصر اليوم الإثنين، الفترة التي سمحت بها وزارة الخدمة المدنية لاستقبال طلبات النساء المتقدمات على الوظائف التعليمية عبر نظام “جدارة” البالغ عددها (4176) وظيفة.
وقالت مصادر مطلعة وفقا لـ”سبق”، إن أكثر من 150 ألف مواطنة تقدموا للوظائف، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بإعلان أسماء المدعوات للمطابقة خلال أسبوع من انتهاء فترة التقديم.
من جهة أخرى، تبدأ الوزارة من اليوم حتى الخميس المقبل في استقبال طلبات التقديم للوظائف التعليمية للرجال على الوظائف التعليمية البالغ عددها (3950).
وكانت الوزارة قد أعلنت هذه الوظائف عبر بوابتها الإلكترونية، ومجموعها 8666 وظيفة للخريجين والخريجات وهي في مراحل التعليم العام المختلفة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج