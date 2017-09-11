تم إيداع بفضل الله تعالى مبلغ وقدره (1,018,050) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ذي الحجة لهذا العام -1438هـ الموافق لشهر (سبتمبر- 8/2017م ) والبالغ عددهم (842 ) أسرة.
و قد بلغ عدد المستفيدين (3,394) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت .
و قد استفاد من مشروع الأضاحي لهذا العام ٢٦٠ أسرة من أسر الجمعية، و سيتم تقديم الحقيبة المدرسية لجميع أبناء و بنات الجمعية من الطلاب، ويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية ،تقبل الله من الجميع .
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