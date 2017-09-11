لقي 8 أشخاص مصرعهم 4 منهم تفحمت جثثهم وأصيب 3 آخرون إثر حادث تصادم ثلاثي عنيف في وقت متأخر من مساء أمس على طريق بيشه – خميس مشيط بمركز صمخ، وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك عبد الله في بيشه.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد الشهري؛ إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بعد صمخ باتجاه خَيْبَر، وانطلقت أربع فرق إسعافية للتعامل مع الحادثة ونقل المصابين.
وتمكن الدفاع المدني في صمخ من استخراج الجثث من بين أكوام الحديد ونقلها بواسطة سيارة نقل الموت التابعة لبلدية صمخ إلى ثلاجة الموتى في بيشة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.
تأتي تلك الحادثة، بعد ساعات من وفاة 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة (طفلان و4 نساء)، وإصابة 4 آخرين، إثر حادث تصادم مركبتين وجها لوجه فجر أمس على طريق العقير- العيون في الأحساء.
وفق “أخبار 24”.
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