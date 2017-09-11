ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية بإبلاغها بحالات الفساد المالي والإداري التي يتم رصدها بتلك الجهات.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام تلك الجهات برفع تقارير ربع السنوية بشكل منتظم على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مؤكدة وفقاً لصحيفة “المدينة” أهمية إفادتها بالإجراءات التي تم اتخاذها تجاه أي حالات فساد تم رصدها.
وذكرت الهيئة في خطاب وجهته لتلك الوزارات بأنها رصدت عدم التزام برفع التقارير بصورة منتظمة وفقا للأنظمة والتعليمات، لافتة إلى أن هذه التقارير مهمة لضمان حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
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