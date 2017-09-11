أكد نائب مدير عام القنوات الرياضية السعودية المهندس تركي الدعجم أن القناة ستنقل الموسم الحالي وبشكل استثنائي ست مباريات على اقل تقدير من أصل ثماني في كل جولة من دوري الأولى بعد إنهاء العديد من العقبات التي كانت تقف أمام النقل من بعض الملاعب الرياضية، وقال: “القناة تحظى بدعم كبير من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ورئيس لجنة تسيير الأعمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس بندر المشهدي ومدير عام القنوات الدكتور صالح الورثان”.
وكشف الدعجم عن استحداث جوائز كما هو معمول به في جميع البطولات العالمية “اوسكار” ستقدم للأفضل خلال الموسم من مدربين ولاعبين وهداف وأفضل إعلامي وتغطية وإداري للمساهمة في تطوير البطولة نحو الأفضل ومنحها مساحة من المتابعة. وفق “الرياض”.
وأضاف: “رابطة دوري المحترفين ولجنة المسابقات كان لها دور مميز في حل تزامن موعد المباريات مع “دوري جميل” في إقامتها الثلاثاء والأربعاء وهذا ساعد في حل إشكالية النقل التلفزيوني”.
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